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Россия предупредила НАТО о возможной эскалации

Военные учения НАТО Nordic Response могут привести к эскалации и не останутся без ответа Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Россия предупредила НАТО о возможной эскалации
© globallookpress.com

«Очередные милитаристские действия норвежских властей чреваты дополнительной эскалацией напряженности в Евроарктическом регионе. Кроме того, наносят ущерб безопасности самой Норвегии, фактически добровольно отказывающейся от собственных независимости и суверенитета», — сказала представитель МИД.

Учения пройдут в Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта текущего года.

7 февраля помощник начальника военного штаба НАТО Гуннар Брюгнер заявил, что учения НАТО Steadfast Defender 2024 якобы не являются сигналом о подготовке альянса к возможному конфликту с РФ.

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До этого РИА Новости писало, что НАТО имеет ряд проблем, которые не позволят Западу «воевать с Россией», в частности, они наблюдаются на британском флоте и в сухопутных войсках Германии и США.

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