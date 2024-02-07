МИД: РФ зеркально ответит на проведение США ядерных испытаний

Российская Федерация ответит зеркально, если США возобновят ядерные испытания. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков . Газета.Ru

Он рассказал, что были замечены определенные признаки, которые указывают на готовность Вашингтона возобновить испытания в этой области. Москва24

"В отношении ответа, который может быть дан в случае возобновления Вашингтоном испытаний ядерного оружия, все предельно ясно. США не смогут извлечь из этого одностороннюю выгоду. Президент Российской Федерации Владимир Путин и другие официальные лица неоднократно подчеркивали, что мы будем вынуждены действовать зеркально", - отметил дипломат. ТАСС