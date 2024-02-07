Захарова: Швеция остановила расследование с "Севпотоками" из-за боязни правды

"В данном случае шведские власти - по причинам, не поддающимся никаким логическим объяснениям, кроме одного, - изначально демонстрировали несерьезность намерений довести дело до конца и вообще заниматься делом. Что же это за одно оставшееся логическое объяснение? Боязнь раскрыть правду о том, что случилось с "Северными потоками" в экономической зоне Швеции на самом деле и боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, а конкретный детали найти и выявить, об исполнителях этого теракта и заказчиках", - подчеркнула дипломат.