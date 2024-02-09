В РФ урегулируют деятельность инфоцыган и блогеров

«В России законодательно урегулируют деятельность блогеров, интернет-коучей и инфоцыган», — пишет издание «Известия» со ссылкой на документ. В парламенте газете сообщили, что это может коснуться ранее предложенных «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) мер. В Совфеде уже прошли два совещания по этой теме.