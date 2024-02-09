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В РФ урегулируют деятельность инфоцыган и блогеров

Деятельность блогеров и интернет-коучей в сфере онлайн-образования собираются урегулировать. Подобные поправки в законопроект подготовит рабочая группа, созданная в Госдуме.

В РФ урегулируют деятельность инфоцыган и блогеров
© ТАСС

«В России законодательно урегулируют деятельность блогеров, интернет-коучей и инфоцыган», — пишет издание «Известия» со ссылкой на документ. В парламенте газете сообщили, что это может коснуться ранее предложенных «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) мер. В Совфеде уже прошли два совещания по этой теме.

По словам руководителя ОПИ Олега Павлова, сперва нужно ввести нормативное определение онлайн-образования у блогеров. Кроме того, общественники считают необходимым до заключения договора раскрытие интернет-коучами реквизитов и контактных данных. «Целесообразно также предусмотреть порядок заключения, исполнения и расторжения договоров, а также разрешения споров, обеспечивающий правовую защиту потребителей», — отметили в ОПИ.

В августе 2023 года президент РФ Владимир Путин одобрил план по борьбе с инфоцыганами. К процессу контролирования онлайн-образования привлекли госкорпорацию «ВЭБ.РФ».

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