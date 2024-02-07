В Кремле отреагировали на «отмену» Биковича в «Белом лотосе»

Российского актера сербского происхождения Милоша Биковича, который лишился роли в третьем сезоне сериала «Белый лотос», ждет много других интересных предложений, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, американская телекомпания HBO, расторгшая контракт с Биковичем, «нанимает, кого хочет».

Это совсем не наш вопрос. Это частная компания (HBO. — NEWS.ru), кого хочет — нанимает, кого хочет — не нанимает. Уверен, у него будет много других интересных предложений, — сказал Песков.

Бикович должен был сыграть в продолжении «Белого лотоса» русского учителя йоги в Таиланде. Против его участия в картине ранее активно выступал МИД Украины. Актер назвал сложившуюся ситуацию «торжеством абсурда». По его словам, против него ведется «целенаправленная информационная кампания», в результате которой HBO решила прекратить сотрудничество.