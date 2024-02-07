Посол РФ не видит угрозы разрыва дипотношений между Москвой и Лондоном
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что на текущий момент не видит угрозы разрыва дипломатических отношений между РФ и Великобританией.
"Что касается угрозы разрыва дипотношений, то сейчас я бы сказал, что ее, наверное, нет. Хотя она казалась весьма вероятной, когда началась специальная военная операция, когда все вокруг этого дела загремело, особенно в дипломатической сфере. Сейчас эта угроза как бы в перспективе висит, но в общем на практике ее нет", - сказал дипломат в интервью RTVI.
Келин напомнил, что российско-британские отношения разорваны по большинству направлений.
"Стараниями британской стороны они сведены до минимума", - указал он.
Дипломат добавил, что двусторонние контакты продолжаются только между посольствами "и бывают отдельные исключения в этом плане".
"Мы проводим встречи в Форин-офисе, [как и] руководство британской дипмиссии ходит в Министерство иностранных дел [России]. Это важно сейчас, особенно в такой тяжелой, напряженной политической обстановке, - поддерживать работоспособность посольств, прежде всего в обеих столицах, и поддерживать диалог, - продолжил он. - Затрагиваем в этом диалоге и ключевые международные вопросы, где без нас не обойтись: Ближний Восток, космос, климат. Конечно же, в Лондоне понимают, что без нас много чего не решить".
Посол РФ рассказал, что ему не доводилось встречаться с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.
"Не в привычках здешних министров общаться с послами иностранных государств. В этом, кстати, большое отличие, потому что у нас Сергей Викторович Лавров встречается с послами и в коллективном окружении, и в индивидуальном качестве - он этого не чурается, - пояснил он. - А здесь министр считает зазорным встречаться. Ну, может быть, он с американским послом разговаривает, хотя эта женщина сейчас (Джейн Хартли - прим. ТАСС) весьма далека от политики, насколько я знаю".