Посол РФ не видит угрозы разрыва дипотношений между Москвой и Лондоном

"Мы проводим встречи в Форин-офисе, [как и] руководство британской дипмиссии ходит в Министерство иностранных дел [России]. Это важно сейчас, особенно в такой тяжелой, напряженной политической обстановке, - поддерживать работоспособность посольств, прежде всего в обеих столицах, и поддерживать диалог, - продолжил он. - Затрагиваем в этом диалоге и ключевые международные вопросы, где без нас не обойтись: Ближний Восток, космос, климат. Конечно же, в Лондоне понимают, что без нас много чего не решить".