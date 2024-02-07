СФ назначил главу секретариата председателя Верховного суда РФ на должность судьи
Совет Федерации принял на пленарном заседании решение назначить руководителя секретариата председателя Верховного суда (ВС) РФ Романа Рябзина на должность судьи.
Соответствующее представление президента РФ ранее поступило в верхнюю палату парламента.
Как сообщил первый зампред Верховного суда РФ Петр Серков, Рябзин будет работать в судебной коллегии по гражданским делам.
Рябзин - кандидат юридических наук, имеет стаж работы в области юриспруденции более 19 лет. С 2006 года по настоящее время работает в Верховном суде РФ, в 2018 году был назначен на должность руководителя секретариата председателя суда.
Согласно конституции судьи Конституционного и Верховного судов РФ назначаются Советом Федерации по представлению президента России.