СФ назначил главу секретариата председателя Верховного суда РФ на должность судьи

Как сообщил первый зампред Верховного суда РФ Петр Серков , Рябзин будет работать в судебной коллегии по гражданским делам.

Рябзин - кандидат юридических наук, имеет стаж работы в области юриспруденции более 19 лет. С 2006 года по настоящее время работает в Верховном суде РФ, в 2018 году был назначен на должность руководителя секретариата председателя суда.