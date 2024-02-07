«Возвращение Крыма в Россию в 2014 году стало мощным толчком для глобальных изменений не только в Европе, но и во всем мире. Безусловно, этот необратимый процесс европейские и англосакские бонзы воспринимают с ужасом и истерикой», — считает Смирнов.