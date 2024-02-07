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Посол России высказался о «нарушении» воздушного пространства Польши

Варшава так и не предоставила доказательств нарушения российской ракетой воздушного пространства Польши в конце 2023 года, сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Об этом пишет РИА Новости.

Посол России высказался о «нарушении» воздушного пространства Польши
© globallookpress.com

Он отметил, что Польша предпочла голословно обвинить Москву в случившемся. Россия запросила от МИД Польши доказательства.

«Ответа нет, и, думаю, что, как это уже давно стало привычным в практике наших отношений с западными непартнерами, действительных доказательств мы от них так и не дождемся», — высказался посол.

В декабре 2023 года стало известно, что Польша поднимала самолеты, чтобы перехватить залетевшую с Украины ракету.

Позднее начальник Генштаба вооруженных сил республики генерал Веслав Кукула заявил, что нарушивший воздушное пространство Польши объект якобы был российской ракетой.

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