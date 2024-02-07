Посол РФ: к визиту Путина в КНДР готовится большой пакет документов

Во время визита Владимира Путина в КНДР планируется подписание пакета совместных документов, сейчас идет работа над их подготовкой. Об этом сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"О сроках визита, принципиальная договоренность о котором уже достигнута, разговора пока не было. Его подготовка ограничивается сейчас только работой над совместными документами, которые планируется подписать на его полях", – приводит его слова ТАСС.

Дипломат заявил, что это будет "очень хороший пакет". Он сообщил, что одним из документов, который готовится к подписанию, является соглашение о взаимных поездках граждан.