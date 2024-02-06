Захарова отреагировала на ЧП с застрявшими в Японии косатками

У побережья острова Хоккайдо в ледяной ловушке оказались косатки, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что точное число попавших в беду животных неизвестно, от 10 до 16, но среди них есть как минимум один детеныш.

Власти Японии, заметила Захарова, утверждают, что косаток невозможно спасти. Вместе с тем, уточнила она, эксперты уверяют: проведение спасательной операции вполне реально.

Для того, чтобы вывести их из ледовой ловушки, достаточно задействовать даже не ледокол, а судно минимального ледового класса. Такие суда, пояснила представитель МИД, у Японии есть.

«Где, спрашивается, сегодня все эти экологи из Всемирного фонда дикой природы, Гринписа и прочих чудо-организаций? Почему не бьют в набат?», — задала риторический вопрос Захарова.

Комментаторы заметили, что в Японии очень недовольны излишним шумом вокруг ситуации с животными. По их мнению, рыболовы уже подсчитали прибыль от продажи их туш.