Путин обсудит поддержку фундаментальных исследований с советом по науке

Специальные меры для развития фундаментальной науки обсудят 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию, которое состоится под председательством президента РФ Владимира Путина, сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко.
Он также отметил, что даже с учетом проведения СВО и присоединения новых территорий "в абсолютном выражении финансирование науки не падает, а даже немного растет".
"Но с точки зрения доли науки, особенно фундаментальной, требуются специальные меры. Я думаю, что об этом завтра будет говориться. Будет обсуждение и на заседании совета (Совета при президенте РФ по науке и образованию - прим. ТАСС), и об этом будет говорить президент. <...> Я думаю, что и в других выступлениях президента [в День российской науки] тоже будет обращено достаточно серьезное внимание [на темы], связанные с наукой, технологическим суверенитетом и с вопросами финансирования", - сказал Фурсенко, выступая на пресс-конференции в ТАСС, посвященной объявлению лауреатов премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год.
Помощник президента отметил растущий интерес российских организаций к результатам развития прикладных научных направлений, так как "оказалось, что тот подход, когда можно все купить за рубежом, имеет свойство заканчиваться". Сравнивая проекты в области фундаментальной и прикладной наук, Фурсенко также указал на то, что авторам последних легче найти финансирование.
"Фундаментальные работы - это ответственность государства", - заключил он.
Потребность в фундаментальных работах
Комментируя темы заявок на получение ежегодной президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых, Фурсенко указал на рост в последние годы работ, связанных с медициной и сельским хозяйством.
"Работ, которые носят фундаментальный характер и крайне важны для будущего, <...> стало меньше", - также сказал помощник президента, отметив важность участия молодых исследователей в этих проектах.
Он также напомнил, что в этот раз на премию президента РФ по открытой тематике претендовали 214 работ.