Путин обсудит поддержку фундаментальных исследований с советом по науке

"Но с точки зрения доли науки, особенно фундаментальной, требуются специальные меры. Я думаю, что об этом завтра будет говориться. Будет обсуждение и на заседании совета (Совета при президенте РФ по науке и образованию - прим. ТАСС), и об этом будет говорить президент. <...> Я думаю, что и в других выступлениях президента [в День российской науки] тоже будет обращено достаточно серьезное внимание [на темы], связанные с наукой, технологическим суверенитетом и с вопросами финансирования", - сказал Фурсенко, выступая на пресс-конференции в ТАСС, посвященной объявлению лауреатов премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год.