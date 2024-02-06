Newsweek: Карлсон взял интервью у Путина

Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
Посетивший на днях Россию американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина.
О том, что интервью состоялось, сообщило американское издание Newsweek, передает «Газета.ru».
Карлсон - бывший ведущий Fox News и экс-директор «Голоса Америки» (внесен Минюстом в список иноагентов). В конце апреля 2023 года его уволили с Fox News по соглашению сторон - с тех пор он выкладывает выпуски своей программы в X (бывший Twitter, заблокирован в России). Карлсон регулярно выражал симпатию президенту Путину. А после начала СВО заявил, что у России были на то свои причины.
Ранее сообщалось, что Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России. Американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали об опасениях Вашингтона относительно интервью Карлсона с Путиным.
В Кремле заявляли, что в планах российского лидера пока нет интервью зарубежным СМИ.