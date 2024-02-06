Джабаров обвинил Швецию во лжи из-за расследования по «Северным потокам»

Они (власти Швеции. — NEWS.ru) уперлись в то, что у них нет информации. На самом деле она есть. <...> С нами не делятся результатами расследования, от нашей помощи отказались демонстративно. Это говорит о том, что хозяева из Вашингтона запретили это делать. Теперь все понятно, кто является заказчиком, — заявил Джабаров.