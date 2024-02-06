Российский МИД вызвал временных поверенных прибалтийских стран

Захарова назвала причину вызова в МИД дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что во вторник, 6 февраля, в министерство были вызваны временные поверенные в делах государств Прибалтики в Москве. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

Москва пошла на этот шаг, заметила Захарова, в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента РФ на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине.

Дипломат пояснила, что представителям стран Балтии напомнили о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которым обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания.

Россия потребовала в связи с этим, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств РФ в период голосования, отметила Захарова.