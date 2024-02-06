Путин выразил соболезнования президенту Чили в связи с последствиями лесных пожаров

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту в связи с последствиями лесных пожаров, сообщается на сайте Кремля.

В Чили пожары уничтожили или повредили более 14 тыс. домов

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших центральные районы вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия", - говорится в телеграмме.

Президент Чили 2 февраля объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. По информации властей, число погибших достигло 122 человек, уничтожены или повреждены более 14 тыс. домов.