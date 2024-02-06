Лавров предупредил о «государственном бандитизме» стран Запада

Никто не застрахован от «государственного бандитизма» стран Запада, и многие страны мира это осознают. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Делового cовета. Lenta.ru

Лавров подчеркнул, что предпринимаемые западными странами антироссийские шаги не поддерживаются теми странами Азии, Африки и Латинской Америки, которые ведут самостоятельный внешнеполитический курс. RT на русском