В Кремле ответили на вопрос о расследовании диверсии на «Северных потоках»

Россия неоднократно запрашивала данные расследования диверсии на "Северных потоках", но ни разу не получила ответ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Москва с интересом ждет результатов расследования. ТАСС
Представитель Кремля также назвал взрыв на газопроводе «диверсией против критически важной инфраструктуры». Он отметил, что нельзя оставлять без внимания саму аварию и ее исполнителей. Ura.Ru
Также он прокомментировал ход российского расследования ЧП. «По поводу нашего расследования пока сказать не могу, все зависит от результата. Мы ожидаем вердикты и решения, которые будут приниматься», — заявил Песков. Газета.Ru