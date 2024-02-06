В Кремле ответили на вопрос о расследовании диверсии на «Северных потоках»

Россия неоднократно запрашивала данные расследования диверсии на "Северных потоках", но ни разу не получила ответ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Москва с интересом ждет результатов расследования. ТАСС

Представитель Кремля также назвал взрыв на газопроводе «диверсией против критически важной инфраструктуры». Он отметил, что нельзя оставлять без внимания саму аварию и ее исполнителей. Ura.Ru