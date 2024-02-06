$91.24+0.5898.23-0.42
Войти в почту

Песков не стал комментировать визит журналиста из США Такера Карлсона в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, посещал ли американский журналист Такер Карлсон территорию администрации российского лидера вечером, 5 февраля.

Песков не стал комментировать визит журналиста из США Карлсона в Россию
© РИА Новости

«Я никак не комментирую, никак не комментирую передвижения американского журналиста», — сказал он.

5 февраля в распоряжении RT появились кадры, подтверждающие, что американский телеведущий Такер Карлсон находится в Москве. Перед этим его заметили в Большом театре.

Сам журналист ответил на вопрос о планах записи интервью с российским президентом Владимиром Путиным фразой: «Посмотрим».

Политика
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Россия
Соединенные Штаты