В этом курьезе во многом раскрывается Украина — адмирал без флота, президент без страны. Нам остается только лишить ВСУ взрывчатки, а им останется только рассказывать о своих наполеоновских планах, в реальности ничего не делая. К сожалению, это пока еще в перспективе, и, судя по ударам по Крымскому мосту, он остается целью для украинских спецслужб, и следует беречь его, как зеницу ока, — отметил Журавлев.