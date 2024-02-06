Стали известны планы Путина в ходе предстоящего визита в Анкару

Президент России Владимир Путин во время предстоящего визита в Турцию намерен обсудить дорожную карту, предложенного Москвой проекта газового хаба на территории турецкого государства, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Отмечается, что лидеры дадут свои поручения по этому вопросу.

Проект газового хаба — один из главных пунктов энергетической повестки предстоящих переговоров. На рассмотрение лидеров (России и Турции. — NEWS.ru) будут предложены наработки по «дорожной карте». Лидеры соответственно дадут свои поручения, — говорится в сообщении.

В декабре Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным вопрос прокачки российского газа на Балканы и в Европу посредством «хаба» во Фракии. По его словам, Турция намерена превратить одну из башен в Аташехире в место, где будут мобилизованы все возможности распределения энергоресурса.