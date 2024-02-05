В МИД заявили о неприемлемости слов посла Израиля в адрес России

Ранее Гальперин в интервью «Коммерсанту» заявила, что в государственном календаре РФ не закреплен на официальном уровне Международный день памяти холокоста. Кроме того, по ее словам, глава МИД страны Сергей Лавров «принижает значение этого чудовищного события».

«В своем вышедшем 5 февраля интервью недавно прибывшая в Москву посол Израиля в России Симона Гальперин позволила себе целый ряд неприемлемых и провокационных высказываний в адрес России», — прокомментировали это в ведомстве.

Там отметили, что касаемо Международного дня памяти холокоста ее слова являются «абсурдными», поскольку РФ была одним из инициаторов его учреждения 27 января. Говоря же о высказываниях в адрес Лаврова, в МИД указали, что недавно он выступал по этой теме и говорил, что Россия «всегда почитала» этот день и «что благодаря и ради этой памяти стремится не допустить новых нацистских движений».