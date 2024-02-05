Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила ситуацию с возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного с сериалом «Санта-Барбара». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В своем сообщении Захарова намекнула на большой поток новостей и затянутость ситуации. Кроме того, дипломат упомянула «рекордный урожай кукурузы для попкорна».

«У кого ТВ-программа? Когда сериал «Санта-Залужный-Барбара» заканчивается? Хорошо, что у нас урожай кукурузы рекордный — попкорна хватит», — написала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский собирается уволить Залужного в ближайшие несколько дней. Позже издание Le Temps со ссылкой на анонимный источник сообщило, что на увольнении Валерия Залужного настаивают в Белом доме. Через какое-то время появилась новая информация — депутат Рады Шевченко заявил, что Залужный согласился на должность посла в Британии.