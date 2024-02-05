Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели телефонные переговоры. Об этом пишет пресс-служба Кремля на официальном сайте.

В пресс-службе пояснили, что стороны на фоне визита Путина в ОАЭ, прошедшего 6 декабря 2023 года, рассмотрели вопросы дальнейшего развития дружественных российско-эмиратских отношений.

Кроме того, лидеры государств обсудили шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа.

В ходе беседы стороны подтвердили принципиальную позицию России и ОАЭ в пользу скорейшего прекращения огня в анклаве, возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе.