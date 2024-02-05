Россия запросила заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску

Заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-каналенаписал, что, скорее всего, его назначат на завтра, 6 февраля в 23:00 мск. «С учётом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно будет назначено на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 6 февраля», — говорится в сообщении. RT на русском