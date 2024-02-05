Эксперт объяснил высокий процент бракованных подписей в поддержку Надеждина

Большой процент брака в подписях за выдвижение Бориса Надеждина на выборах президента мог стать результатом плохой работы его юристов или саботажем предвыборного штаба, в работу которого вмешивался признанный иноагентом оппозиционный политтехнолог Максим Кац, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк. Ранее ЦИК выявил 15% брака в подписях за выдвижение Надеждина.

«Ситуация с Надеждиным довольно интересная. Его сторонники собрали подписи с большими нарушениями. Существовало мнение, будто бы власти попытаются «срезать» Надеждина. Но в итоге сам штаб Надеждина признал, что аж 15% подписей оформлены с нарушениями», – рассуждает Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

«Понятно, что штаб будет пытаться защитить кандидата перед ЦИК. Но, на мой взгляд, Надеждина вряд ли зарегистрируют. Что касается причины такого количества брака, то тут я вижу три варианта. Первый – слабость юристов, сотрудников штаба, волонтеров и представителей несистемной оппозиции, которые начали активно включаться в избирательную кампанию Надеждина», – указал он.

«Второй вариант – Надеждин знал о таком исходе и просто «водил за нос» всю несистемную оппозицию. Третий вариант – Надеждин действительно хотел зарегистрироваться, но его штаб саботировал процесс. В частности, сотрудников штаба мог раздражать политтехнолог Максим Кац, который из Израиля пытался «рулить» этой работой», – считает собеседник.

Ранее рабочая группа Центризбиркома выявила 15,348% брака в подписях за выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Надеждина для регистрации кандидатом в президенты России и рекомендовала ЦИК не регистрировать его. Выдвиженец предоставил в ЦИК 105 тыс. подписей. «Это максимальное количество, которое может принять ЦИК с расчетом на возможный брак», – говорится на странице партии в социальной сети «ВКонтакте».