История выборов президента России: даты, история всех прошедших выборов

История выборов президента в России насчитывает уже семь успешных голосований. Это одно из главных событий политической жизни страны, которое позволяет гражданам определить вектор развития государства на последующие годы. Рассказываем, как прошла каждая из кампаний предыдущих лет, кто претендовал на пост лидера и сколько процентов голосов получали победители.

Когда в России появились президентские выборы

Пост президента был учрежден в марте 1991 года. С этого момента выборы главы государства проходили уже семь раз — в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах. Лишь один раз для определения президента потребовалось два тура — в 1996 году, когда борьба за пост развернулась между действующим главой государства Борисом Ельциным и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Отметим, что за всю историю выборов в России длительность президентского срока менялась несколько раз. В 1991 году она составляла пять лет, с 1996 по 2008 год — четыре года, а начиная с 2012 года — шесть лет.

Выборы президента в 1991 году

Первые в новейшей истории России выборы состоялись 12 июня 1991 года. Тогда граждане РФ отдавали голос не только за президента, но и за вице-президента — кандидаты шли в бюллетене в связке.

До выборов допустили сразу шесть пар:

председателя Верховного совета РСФСР Бориса Ельцина и председателя комитета ВС РСФСР Александра Руцкого;

председателя Либерально-демократической партии

члена Совбеза СССР Вадима Бакатина

нардепа СССР генерал-полковника Альберта Макашоав и заведующего кафедрой Академии труда и социальных отношений Алексея Сергеева;

бывшего премьера СССР Николая Рыжкова

председателя Кемеровского облсовета народных депутатов Амана Тулеева и главу комбината «Кузбассшахтострой» Виктора Бочарова

Явка при голосовании составила 74,66% из более чем 106 млн избирателей. Победителями стала пара Ельцина и Руцкого, которые набрали 57,3% голосов. Второе место заняли Рыжков и Громов (16,85%), а третье — Жириновский и Завидия (7,81%). Против всех проголосовали 1,92% избирателей.

Выборы президента в 1996 году

Выборы 1996 года проходили на фоне высокой политической напряженности из-за экономического кризиса, который многие в стране связывали с реформами команды действующего президента Ельцина. В результате политик столкнулся с серьезным недовольством населения.

Ельцин изначально сомневался, стоит ли вновь выдвигать свою кандидатуру. Отказываться от выборов политик не стал и в результате провел активную предвыборную кампанию, которая запомнилась населению страны слоганом: «Голосуй, или проиграешь».

В выборах также приняли участие:

В результате голосования 16 июня 1996 года ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, необходимых для победы. После первого тура лидировали Ельцин (35,28%), Зюганов (32,03%) и Лебедь (14,52%).

До второго раунда голосования, который состоялся 3 июля 1996 года, допустили Ельцина и Зюганова. Явка на нем составила 68,88%. Ельцин победил, получив 53,82% голосов. Зюганов набрал 40,31%. Против всех кандидатов проголосовали 4,82% участников, а недействительными признали 1,05% бюллетеней.

Выборы 1996 года неоднократно обвиняли в недостаточной честности, а политики и общественники высказывали мнение, что в процесс голосования вмешивались. Несмотря на это, избрание президента признали состоявшимся.

Выборы президента в 2000 году

Следующие выборы должны были пройти 9 июля, однако 31 декабря 1999 года Ельцин объявил о своей отставке. Поэтому выборы президента российской федерации пришлось проводить досрочно — уже 26 марта.

В президентской гонке участвовали:

Явка на выборах составила 68,7% из более чем 109 млн избирателей. С результатом в 52,94% победил Владимир Путин. Второе место занял Зюганов (29,21%), а третьим стал Явлинский — 5,8%. Против всех проголосовали 1,88% избирателей.

Выборы 2000 года также сопровождались обвинениями в нарушениях и недостаточной прозрачности. Однако в результате большинство наблюдателей согласились с их результатами и голосование признали состоявшимся.

Выборы президента в 2004 году

Новые выборы прошли 14 марта. По сравнению с предыдущим голосованием число кандидатов сократилось — претендовали на пост главы государства всего шесть человек.

До голосования допустили:

действующего президента Владимира Путина;

председателя Совфеда

сопредседателя партии «Союз правых сил» Ирину Хакамаду;

депутата Госдумы от ЛДПР Олега Малышкина;

депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитонова

Явка на этих выборах составила 64,38%. Победителем с 71,31% голосов стал Путин, который возглавил страну во второй раз. Второе место занял Харитонов с 13,69%, а третье — Глазьев с 4,1%. Графа, позволяющая проголосовать против всех кандидатов, на этих и дальнейших выборах не использовалась.

Выборы президента в 2008 году

Весь второй президентский срок Путина эксперты обсуждали выборы 2008 года. Политик не мог баллотироваться на третий срок — такую возможность ограничивала Конституция РФ, не позволявшая избираться на пост больше двух раз подряд. Сам Путин заявлял, что не собирается менять законы. В декабре 2007 года Владимир Владимирович публично поддержал кандидатуру первого зампреда правительства РФ Дмитрия Медведева.

Новые выборы состоялись 2 марта 2008 года.

На пост главы государства претендовали четыре человека:

первый зампред правительства РФ Дмитрий Медведев;

лидер Демократической партии Андрей Богданов;

глава ЛДПР Владимир Жириновский;

председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Явка на выборах составила 69,81% из более чем 107 млн избирателей. Победителем стал Медведев — он набрал 70,28% голосов. Второе место с 17,72% занял Зюганов, а третье — Жириновский с 9,35%.

Отметим, что после победы Медведева Путин занял пост председателя правительства, на котором проработал четыре года.

Выборы президента в 2012 году

Новые выборы состоялись 4 марта 2012 года. В их преддверии эксперты спорили, попытается ли Путин вернуться на пост главы государства. О своем решении участвовать в выборах политик заявил в конце 2011 года.

Всего в тех выборах принимали участие пять кандидатов:

председатель правительства РФ Владимир Путин;

лидер ЛДПР Владимир Жириновский;

лидер КПРФ Геннадий Зюганов;

председатель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов;

президент группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров

Из почти 110 млн человек, имевших право голосовать, свой выбор сделали 65,34%. В результате победил Путин с 63,6% избирателей, второе место занял Зюганов (17,18%), а третье — Прохоров (7,98%).

Отметим, что после вступления Путина в должность президента бывший глава государства Медведев занял его пост, став премьер-министром — политологи назовут этот момент рокировкой.

Выборы президента в 2018 году

Последние на данный момент выборы прошли 18 марта 2018 года. В бюллетене значились восемь кандидатов на пост главы государства: