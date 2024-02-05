Кандидаты на выборы президента 2024: все, что известно об участниках

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года, к 1 февраля ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов – действующего главу государства Владимира Путина, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, кандидата от КПРФ, депутата Госдумы Николая Харитонова и вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова. «Рамблер» рассказывает, что известно о кандидатах.

Владимир Путин

29 января Центризбирком зарегистрировал действующего президента Владимира Путина кандидатом на пост главы государства. Путин будет участвовать в выборах президента в качестве самовыдвиженца – 16 декабря 2023 года инициативная группа избирателей поддержала его кандидатуру. Также в поддержку Путина выступили «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом, перед ним были зарегистрированы Слуцкий, Даванков и Харитонов.

Выборы 2024 года станут для Путина пятыми. Он одерживал победу в 2000-м, 2004-м, а также в 2012 и 2018 годах.

В январе сопредседатель предвыборного штаба Путина, актер Владимир Машков рассказал, что предвыборная программа готовится ежедневно. Доверенным лицам и в штаб постоянно поступают предложения от россиян.

«Все это мы систематизируем и все это идет в работу. Поэтому работа не прекращается, она наоборот сейчас набирает еще больше динамики», – подчеркнул Машков.

Перед выдвижением Путин рассказал, что у него были разные мысли насчет участия в выборах, но обстоятельства убедили его не отказываться от них.

«Сейчас такое время, когда нужно принимать решение, я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Я понимаю, что сегодня по-другому нельзя», – подчеркнул он.

Позже Путин рассказал, что чувствует в себе силы и энергию для работы и решения стоящих перед страной задач.

Леонид Слуцкий

ЛДПР выбрала Слуцкого своим кандидатом на пост главы государства на внеочередном съезде партии 19 декабря. Сам Слуцкий заявил, что выполняет наказ Жириновского «не пропускать ни одни президентские выборы».

Слуцкий получил высшее образование в Московском экономико-статистическом институте, позже стал доктором экономических наук. В 1990-1992 годах он был заведующим сектором аппарата президиума Верховного совета РСФСР.

С 1994 года Слуцкий начал работать с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, в 1995-м впервые стал депутатом Госдумы. В 2000 году Слуцкий занял должность замглавы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В ПАСЕ политик работал до выхода России из организации в марте 2022 года.

Весной 2022-го после смерти Жириновского Слуцкий возглавил ЛДПР. В начале января Слуцкий сообщил, что планирует посетить не менее 30 регионов России. Во время этих поездок он формирует свою предвыборную повестку на основе проблем россиян.

«Люди сами сформируют мою повестку как кандидата. Постараемся еще раз доказать, что ЛДПР – та партия, которая умеет решать самые нестандартные и нелинейные задачи в интересах граждан России», – подчеркивал он

Николай Харитонов

КПРФ выдвинула Харитонова в качестве кандидата в президенты на своем съезде 23 декабря. Харитонов был депутатом Госдумы всех созывов и баллотировался на президентский пост в 2004 году, набрав 13,69 процента голосов против 71,31 процента у Владимира Путина.

По мнению Харитонова, главная задача кандидата от КПРФ – чтобы каждый россиянин «от рождения и до пенсионного возраста жил достойно».

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказывал «Ведомостям», что кандидат от коммунистов будет выступать за изменение социально-экономической политики, развитие промышленного и сельского хозяйства, а также за «новую индустриализацию» с национализацией минерально-сырьевой базы.

«Ведомости» отмечали, что Харитонов идет на выборы с «антикапиталистическим лозунгом».

Владислав Даванков

24 декабря 2023 года съезд партии «Новые люди» выдвинул своего кандидата в президенты – Владислава Даванкова, вице-спикера Госдумы.

Даванков родился в Смоленске, в 2006 году окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, позже – Московскую Школу Управления «СКОЛКОВО». Был вице-президентом компании Faberlic. В 2018-2021 годах – заместитель гендиректора автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

С 2021 года Даванков руководил избирательной кампанией партии «Новые люди», в том же году стал депутатом Думы. На посту вице-спикера курирует комитеты по охране здоровья и по культуре. В 2023 году участвовал в выборах мэра Москвы, набрал 5,34 процента голосов.

Основными пунктами своей предвыборной программы Даванков называл рост расходов на образование и медицину в России – по его мнению, они должны составлять до 20 процентов от размера федерального бюджета. Он считает, что рост расходов в этих двух сферах обеспечит базовый оклад врача и педагога в 95 тысяч рублей в каждом регионе.

Кандидаты на выборы в России: мнение экспертов

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что в итоге на президентских выборах будет четыре кандидата – Путин, Слуцкий, Харитонов и Даванков. Политолог Василий Зорин заявил, что к этому списку может присоединиться еще кто-то из самовыдвиженцев, но это будет зависеть от того, «насколько серьезно они отнеслись к сбору подписей».

Эксперт подчеркивал, что для многих общественных деятелей и политиков выдвижение было «попыткой заявить о себе как о какой-то значимой фигуре».