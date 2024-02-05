$91.24+0.5898.23-0.42
Войти в почту

Владимир Путин утвердил атаманов Уссурийского и Сибирского казачьих обществ

Главой первого указом президента назначен Александр Агибалов. В 2021 году его избрали атаманом Сахалино-Курильского окружного общества. Главой второго стал Андрей Тимошенко, который ранее занимал должность помощника губернатора Омской области.

Путин утвердил атаманов Уссурийского и Сибирского казачьих обществ
© РИА Новости

В ноябре 2023 года руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов говорил, что в последние несколько лет в стране снижается численность казачьего сообщества. Среди причин он назвал потери в боевых действиях на территории Украины.

Политика
Александр Агибалов
Андрей Тимошенко
Игорь Баринов
Владимир Путин
ФАДН России