Владимир Путин утвердил атаманов Уссурийского и Сибирского казачьих обществ
Главой первого указом президента назначен Александр Агибалов. В 2021 году его избрали атаманом Сахалино-Курильского окружного общества. Главой второго стал Андрей Тимошенко, который ранее занимал должность помощника губернатора Омской области.
В ноябре 2023 года руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов говорил, что в последние несколько лет в стране снижается численность казачьего сообщества. Среди причин он назвал потери в боевых действиях на территории Украины.