Путин утвердил атаманов Уссурийского и Сибирского казачьих обществ

Главой первого указом президента назначен Александр Агибалов . В 2021 году его избрали атаманом Сахалино-Курильского окружного общества. Главой второго стал Андрей Тимошенко , который ранее занимал должность помощника губернатора Омской области.

В ноябре 2023 года руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов говорил, что в последние несколько лет в стране снижается численность казачьего сообщества. Среди причин он назвал потери в боевых действиях на территории Украины.