Выборы президента России 2024: даты, сроки, как будет проходить голосование

Выборы президента России в 2024 году будут проходить 15–17 марта, однако в ряде случаев граждане смогут отдать свой голос и в другие дни. Сроки выборов, а также основные даты, предшествующие объявлению результатов – в материале «Рамблера».

Граждане России выберут главу государства на следующие шесть лет, до 2030 года. Такой срок полномочий действует с 2012 года. До этого президента выбирали раз в четыре года.

Инаугурация нового главы государства запланирована на 7 мая.

Кандидаты на выборы президента

5 января Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на пост президента главу ЛДПР Леонида Слуцкого и кандидата от партии «Новые люди» вице-спикера Думы Вячеслава Даванкова. Позднее официально зарегистрированным кандидатом на президентских выборах стал бывший аграрий Николай Харитонов, выдвинутый КПРФ. 29 января также официально был зарегистрирован кандидатом самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин.

Эксперты отмечали, что шансы стать официально зарегистрированным кандидатом имеет и лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович. При этом двое претендентов на пост главы государства – председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России, отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке, пишет РИА Новости.

Если кандидат выдвигается от партии, ему нужно предоставить не менее 100 тысяч подписей из 40 или более субъектов страны. При этом кандидатам от партий, которые представлены в Госдуме — например, от «Единой России» или КПРФ — собирать подписи не нужно. А вот самовыдвиженцам необходимо предоставить 300 тысяч подписей, напоминает «Лента.ру».

Последним сроком предоставления подписей в ЦИК было 31 января. В этот день сдать подписи должны лидер Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, представитель «Гражданской инициативы» Борис Надеждин и двоих самовыдвиженцев – Рада Русских и Анатолий Баташев, пишет «Независимая газета».

Согласно плану Центральной избирательной комиссии, полный список фамилий, которые попадут в избирательный бюллетень, обнародуют 10 февраля.

Сроки проведения основного голосования

Федеральный закон оговаривает, что решение о назначении выборов главы государства должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

«Днем голосования на выборах президента Российской Федерации является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах», - отмечается в документе.

Выборы президента проводятся с помощью тайного голосования. Совет Федерации назначил их на 17 марта 2024 года. Но в этом году впервые выборы главы государства будут проходить в течение трех дней.

Голосование начнется в пятницу, 15 марта, и завершится в воскресенье, 17-го числа. Проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00 в любой из дней как на участках, так и дистанционно, пишут «Известия».

Досрочное голосование на президентских выборах

По словам секретаря Центризбиркома Наталья Будариной, россияне также смогут выбрать президента досрочно, сообщает РЕН ТВ.

«Досрочное голосование на территории Российской Федерации будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта», - заявила секретарь ЦИК России.

В эти дни голоса можно будет отдать на избирательных участках, которые будут установлены в труднодоступных или отдаленных местах, таких как полярные станции. Такая же мера будет принята в том числе на судах, которые в официальные дни выборов будут находиться в плавании.

Для россиян, находящихся за границей, будут организованы избирательные участки в дипломатических представительствах. С 1 марта избирателям предоставят возможность для досрочного голосования.

При этом в ЦИК отметили, что в недружественных странах есть проблемы с обеспечением безопасности избирателей, также соотечественникам за рубежом будет недоступно и дистанционное голосование, пишет «Парламентская газета».

«Думаю, что во всех странах голосование будет организовано как минимум на территории диппредставительств. А что касается открытия избирательных участков за их пределами, пока это выглядит проблематично для некоторых стран», - пояснил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Дистанционное голосование на выборах 2024

В этом году жители ряда российских регионов также смогут проголосовать на портале дистанционного электронного голосования (ДЭГ) vybory.gov.ru. Для этого с 6 марта нужно подать заявление через участковую избирательную комиссию (УИК).

Москвичам, которым также предоставлена такая возможность, подавать заявление для участия в онлайн-голосовании заранее не нужно.

Помимо Москвы возможность оставить свой голос онлайн будет доступна в 28 регионах страны, в том числе в Курской, Новосибирской, Владимирской областях, Алтайском, Камчатском, Приморском и Пермском краях, а также в Крыму и Севастополе. Также онлайн-голосование будет доступно в Архангельской, Воронежской, Нижегородской, Псковской, Томской и Ярославской областях, Чувашии и Ненецком автономном округе.