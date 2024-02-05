В Кремле обсуждается возможность интервью Путина Карлсону

В Кремле обсуждают возможность проведения интервью американским журналистом Такером Карлсоном с президентом РФ Владимиром Путиным , сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, знакомый с позицией российского руководства. В публикации агентства Карлсон называется «консервативным фанатиком» и сторонником экс-главы Белого дома Дональда Трампа .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, если в планах Путина появится интервью средствам массовой информации, в том числе американскому журналисту Карлсону. По его словам, в настоящий момент таких планов нет.

Между тем «Царьград» сообщил, что американский телеведущий уже взял интервью у неназванного собеседника. По его данным, беседа состоялась в Москве. Журналисты утверждают, что получили информацию непосредственно от собеседника американца. В публикации говорится, что встреча с этим источником и была целью визита американца в Москву.