Новым гендиректором МИД РФ стал бывший смоленский губернатор
Бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский назначен новым генеральным директором Министерства иностранных дел России. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.
«Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российскойц Федерации», — говорится в указе, опубликованном на портале правовых актов.
Указ вступил в силу с момента орпубликова.
Другим указом от должности гендиректора МИД освобожден Сергей Вязалов. Он переходит на другую работу.
Алексей Островский был губернатором Смоленской области с 26 апреля 2012 года по 17 марта 2023 года. Депутат Государственной думы IV—VI созывов (2003—2012).
Гендиректор МИД курирует вопросы финансово-хозяйственной деятельности министерства, капитального строительства, управления дипломатической собственностью за рубежом. Он также ответственен за размещение и обслуживание диппредставительств иностранных государств, аккредитованных в России.