Новым гендиректором МИД РФ стал бывший смоленский губернатор

Бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский назначен новым генеральным директором Министерства иностранных дел России. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

«Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российскойц Федерации», — говорится в указе, опубликованном на портале правовых актов.

Указ вступил в силу с момента орпубликова.

Другим указом от должности гендиректора МИД освобожден Сергей Вязалов. Он переходит на другую работу.

Алексей Островский был губернатором Смоленской области с 26 апреля 2012 года по 17 марта 2023 года. Депутат Государственной думы IV—VI созывов (2003—2012).