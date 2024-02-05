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Путин назначил Алексея Островского гендиректором МИД РФ

Президент России Владимир Путин сменил гендиректора МИД РФ, соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации. Вечерняя Москва

"Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором МИД РФ", - говорится в одном из документов. Вторым указом от этой должности освобожден Сергей Вязалов "в связи с переходом на другую работу". ТАСС

Алексей Островский занимал посл губернатора Смоленской области в период с 26 апреля 2012 года по 17 марта 2023 года. До этого был депутатом Государственной думы РФ IV—VI созывов, которые работали с 2003 по 2012 годы. Газета.Ru

Путин назначил гендиректора МИД России
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