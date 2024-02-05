Путин назначил гендиректора МИД России

"Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором МИД РФ", - говорится в одном из документов. Вторым указом от этой должности освобожден Сергей Вязалов "в связи с переходом на другую работу". ТАСС

Алексей Островский занимал посл губернатора Смоленской области в период с 26 апреля 2012 года по 17 марта 2023 года. До этого был депутатом Государственной думы РФ IV—VI созывов, которые работали с 2003 по 2012 годы. Газета.Ru