МИД: Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии

Россия следит за ситуацией с возможным размещением Соединенными Штатами их ядерного оружия на территории Британии и в случае осуществления данного шага отреагирует соответствующим образом, заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Деловая газета "Взгляд"
"Мы отслеживаем эту информацию. Речь идет, возможно, о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании. Также поговаривают и о возможности направления ядерного оружия в Прибалтику, Польшу. Все это создает напряженную обстановку. Мы за этим следим, отслеживаем то, как идет развитие в этом направлении. Разумеется, если это так, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать", - сказал дипломат. ТАСС
Ранее лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо говорил, что президент Франции Эммануэль Макрон приближает ядерную войну с Россией. Газета.Ru
26 января британская газета The Telegraph со ссылкой на «документы Пентагона» сообщила, что Соединенные Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. По информации издания, боеголовки планируется разместить на авиабазе Королевских ВВС Лейкенхит. RT на русском