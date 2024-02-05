МИД: Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии

Россия следит за ситуацией с возможным размещением Соединенными Штатами их ядерного оружия на территории Британии и в случае осуществления данного шага отреагирует соответствующим образом, заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов . Деловая газета "Взгляд"

"Мы отслеживаем эту информацию. Речь идет, возможно, о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании. Также поговаривают и о возможности направления ядерного оружия в Прибалтику, Польшу. Все это создает напряженную обстановку. Мы за этим следим, отслеживаем то, как идет развитие в этом направлении. Разумеется, если это так, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать", - сказал дипломат. ТАСС