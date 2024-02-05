Малинкович не станет оспаривать отказ в регистрации кандидатом в президенты

Выдвигающийся на пост президента РФ от партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что его могут не зарегистрировать кандидатом из-за ошибок в подписях, однако оспаривать решение Центризбиркома он не будет. Об этом политик заявил в разговоре с РИА Новости.

«Решение рабочей группы, к сожалению, нам не сулит регистрации. Судя по представленному протоколу, они нашли довольно много ошибок, процент ошибок превышает допустимый. <...> Оспаривать решение ЦИК, каким бы оно ни было, не будем, примем его», — сказал Малинкович.

При этом он заявил, что подписи были собраны честным путем, если не считать каких-то формальных ошибок, однако «на 100 тысяч их было сложно избежать». Решение не оспаривать вердикт ЦИК Малинкович объяснил тем, что выступает за консолидацию общества в период проведения СВО.

Другой незарегистрированный кандидат в президенты Борис Надеждин занял противоположную позицию и сказал, что попытается оспорить решение Центризбиркома. Согласно заявлению штаба Надеждина, в его подписях нашли более 15% брака.