Песков ответил на вопрос о возможности интервью Путина журналисту Карлсону

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о приезде в Москву американского журналиста Такера Карлсона ради интервью с Владимиром Путиным.

«По интервью нам нечего сообщить», — сказал Песков во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля также добавил, что в администрации президента вряд ли должны давать информацию о передвижениях иностранных журналистов. Песков обратил внимание, что в Россию по работе приезжают много журналистов.

До этого Такер Карлсон впервые прокомментировал визит в Россию. Он отметил, что приехал в страну, поскольку много о ней читал и хотел увидеть все своими глазами. На вопрос о том, собирается ли Карлсон провести интервью с президентом Владимиром Путиным, американский журналист ответил коротко: «Посмотрим».

Такера Карлсона заметили в российской столице 3 февраля. Сообщалось, что он посетил Большой театр и оценил балет «Спартак». Впоследствии его увидели завтракающим в одном из московских отелей. Предполагается, что Карлсон мог приехать в Россию, чтобы взять интервью у Путина, так как журналист публично высказывал такое желание.