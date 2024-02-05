Лавров выступит на Ближневосточной конференции "Валдая"

"В Ближневосточной конференции примут участие около 50 иностранных и российских экспертов и действующих политических деятелей из 16 стран, включая Алжир, Великобританию, Египет, Индию, Иорданию, Иран, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Пакистан, Палестину, Россию, Саудовскую Аравию, Сирию, США и Турцию. Почетным гостем "Ближневосточного "Валдая" станет министр иностранных дел России Сергей Лавров", - отметили организаторы.