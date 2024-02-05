Приехавший в Москву ведущий Карлсон ответил на вопрос об интервью с Путиным
Американский телеведущий и журналист Такер Карлсон, приехавший в Москву, не опроверг возможное интервью с президентом России Владимиром Путиным. Видео с его комментарием опубликовали у себя в Telegram-канале «Известия».
Собеседник Карлсона поинтересовался у него, намерен ли тот взять интервью у российского лидера.
«Посмотрим», — с улыбкой ответил ведущий.
Журналист также заявил, что приехал в Москву, так как хотел посмотреть на Россию.
«Я так много читал о ней, но никогда не видел ее. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено», — прокомментировал Карлсон вопрос о цели визита в страну.
О том, что Карлсона заметили в Москве, сообщалось в воскресенье, 4 февраля.
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