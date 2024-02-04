В Госдуме призвали готовиться к отражению агрессии со стороны Польши

Данное заявление Польши, на мой взгляд, одно из таких явлений их информационной войны. Для начала нам нужно бы разобраться с украинским фашизмом, а потом думать о защите своих северо-западных границ. Но жизнь диктует другие условия. Нужно готовиться к тому, чтобы отразить агрессию на том направлении. Мы нападать ни на кого не собираемся, но они напасть на нас могут, однозначно, — заявил Соболев.