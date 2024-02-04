Морозов объяснил, почему в Европе боятся победы Трампа

Многие политики Европы боятся победы Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Уже сейчас они размышляют, как тогда обнулится их деятельность и выживет ли НАТО без Штатов. Так считает депутат от «Единой России» Олег Морозов, передает РИА Новости.

«Европейцы боятся не столько собственно Трампа, сколько обнуления своей политики при Трампе», — сказал Морозов.

По его словам, шансы на это велики» и Трамп будет их «раздевать еще азартнее, чем Байден».

Депутат уверен, что Трамп обязательно станет президентом, если его «не уберут с выборов любым способом». После его триумфального входа в Белый дом у Европы прибавится проблем. В числе прочих встанет вопрос: зачем европейцы помогали деньгами и оружием Украине?