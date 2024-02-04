В Совфеде заявили о возможных изменениях в НАТО

В структуре НАТО возможны любые перемены, но западные политики часто занимаются «болтовней» об изменениях в альянсе. Так считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, передает РИА Новости.

Карасин прокомментировал заявление экс-советника Белого дома Джона Болтона. Американец заявил, что США могут выйти из НАТО, когда к власти придет Дональд Трамп. Это грозит стране «конституционным кризисом и годами судебных разбирательств».

«Поскольку мы не являемся членами этого военно-политического блока, который нам враждебен, я думаю, мы можем исходить из того, что там возможны любые изменения», — сказал Карасин.

При этом он предупредил, что не следует слепо доверять заявлениям западных политиков, поскольку «фантазия наших недругов не знает конца» и «болтовни много».