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Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии Хаге Гейнгоба, сообщается на сайте Кремля.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии
© Парламентская газета

По словам Путина, с именем Гейнгоба связаны становление набимийской государственности и многие важнейшие события новейшей истории этой африканской страны.

«В молодости он мужественно сражался в рядах борцов за независимость, а потом длительный период верно служил Родине — в том числе на посту Президента и других высоких правительственных должностях», — говорится в сообщении.

Путин также отметил личный вклад Гейнгоба в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией.

Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб скончался 4 февраля в возрасте 82 лет. Исполняющим обязанности президента Нанголо Мбумба.

С 1990 по 2002 Гейнгоб занимал пост первого премьер-министра Намибии после того как страна получила независимость от ЮАР. В 2015 году стал президентом Намибии.

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