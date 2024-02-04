Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии Хаге Гейнгоба, сообщается на сайте Кремля.
По словам Путина, с именем Гейнгоба связаны становление набимийской государственности и многие важнейшие события новейшей истории этой африканской страны.
«В молодости он мужественно сражался в рядах борцов за независимость, а потом длительный период верно служил Родине — в том числе на посту Президента и других высоких правительственных должностях», — говорится в сообщении.
Путин также отметил личный вклад Гейнгоба в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией.
Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб скончался 4 февраля в возрасте 82 лет. Исполняющим обязанности президента Нанголо Мбумба.
С 1990 по 2002 Гейнгоб занимал пост первого премьер-министра Намибии после того как страна получила независимость от ЮАР. В 2015 году стал президентом Намибии.