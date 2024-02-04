Что касается сюрпризов. Укладывать слова «милый» и «поле боя» в один ассоциативный ряд — это можно сравнить с госпожой Клинтон. Как она заливалась смехом, когда увидела окровавленного Каддафи. Видимо, там за океаном так принято, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что поездки Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются. По его словам, Вашингтон продолжает провоцировать Киев на продолжение конфликта и делает так, чтобы погибало больше украинцев.

В ходе визита на Украину Нуланд с уверенностью заявила, что Киев «добьется серьезных успехов» в конфликте в 2024 году. Она добавила, что Путина ждут «милые сюрпризы» на поле боя. Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что речь может идти об американских снарядах GLSDB.