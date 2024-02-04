МИД рассказал о последствиях усиления присутствия США на Корейском полуострове

Политика США, провоцирующая напряженность на Корейском полуострове, может привести к необратимым последствиям. Так оценил ситуацию в регионе замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает РИА Новости.

Дипломат сказал, что Вашингтон стремится усилить свое военное присутствие в регионе, используя осложнившиеся отношения между Пхеньяном и Сеулом. Однако истинные намерения Белого дома заключаются в «политике двойного сдерживания России и Китая».

«Чем больше будет напряженность, которую они во многом сами и провоцируют своими действиями, тем больше потребность их стран-союзников в присутствии американских вооруженных сил и в наличии военных гарантий», — заявил Руденко.

По его словам, американцы наращивают военное присутствие на Корейском полуострове, здесь проводится все больше совместных учений. Из-за этого растет угроза непреднамеренных действий и человеческой ошибки, последствия которых будут необратимы.

Заместитель главы МИД РФ 1-4 февраля находился с визитом в Сеуле. Он провел переговоры и консультации с представителями МИД Южной Кореи. Речь шла о двусторонних вопросах и международной обстановке, включая ситуацию на Украине.