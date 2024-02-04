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Глава Крыма Аксенов: от выполнения задач СВО зависит судьба всего мира

Глава Республики Крым Сергей Аксенов уверен, что от успешного завершения российской специальной военной операции (СВО) зависит судьба всего мира. Заявление с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

В Крыму заявили о важности выполнения задач СВО для всего мира
© РИА Новости

«Новый миропорядок всегда устанавливают победители. Поэтому сегодня от выполнения задач СВО <...> зависит судьба не только России, но и всего мира», — говорится в сообщении, которое политик обнародовал в связи с годовщиной начала работы Ялтинской конференции в 1945 году.

По его словам, западные государства активно продвигают лозунги о мире. Но история показала, что в реальности США и их союзники «признают только силу», подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма добавил, что в 1945 году встреча «большой тройки» (СССР, США и Великобритании) завершилась выработкой основных принципов послевоенной системы международных отношений. Тем не менее «сотрудничество и взаимопонимание», на которых они были основаны, продлились недолго.

В частности, в том же году американский президент Гарри Трумэн намекнул Иосифу Сталину о проведении испытаний ядерного оружия. Еще через некоторое время — в марте 1946 года — британский государственный деятель Уинстон Черчилль выступил со знаменитой Фултонской речью. Именно она стала точкой отсчета холодной войны, отметил Аксенов.

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