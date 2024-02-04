Путин наградил Володина орденом

Президент России Владимир Путин наградил спикера Государственной думы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед отечеством» I степени за укрепление российской государственности. В воскресенье, 4 февраля, спикер думы отмечает свой шестой юбилей.

— За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Володина Вячеслава Викторовича — Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, — следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

1 февраля Владимир Путин своим указом учредил орден «За доблестный труд». Его будут вручать россиянам за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала государства.

Президент России 2 февраля лично вручил первый в России орден «За доблестный труд» генеральному директору научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» Ринату Идрисову.