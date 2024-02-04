Захарова оценила ситуацию с "Би-2"

Те, кто советовал руководству Израиля устроить шоу вокруг группы "Би-2", хотели подставить занимающихся освобождением заложников и сотрудничающих по этому вопросу с Россией. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "ТВ Центр".

"МИД Израиля устроил настоящее шоу [вокруг "Би-2"] ни к месту, ни ко времени, - заявила она. - Когда потом в Израиле проводили некую пресс-конференцию группы с участием руководства МИД Израиля, на которую не пустили российских журналистов, в этот же день в российском МИД принимали делегацию из Израиля, представители которой просили оказать им помощь через наши дипломатические учреждения для того, чтобы повлиять на ситуацию с заложниками".

"Искренне хочется надеяться, что те, кто советовал руководству МИД Израиля подобные вещи, просто хотели их подставить. Подставить людей, которые сейчас в Израиле должны заниматься спасением жизней своих граждан. Их просто замешали, испачкали в этой грязи", - сказала дипломат.

Захарова обратила внимание на внутриполитическую ситуацию в Израиле.

"Слышу, кстати говоря, находящегося сейчас в оппозиции бывшего министра иностранных дел Израиля [Яира Лапида], который с пеной у рта призывает пересмотреть отношения с Россией, которая выплачивает пенсии колоссальному количеству граждан, которые находятся в Израиле, выступала в качестве посредника, помогала с заложниками и в других сложнейших ситуациях", - уточнила она.

В ситуации с "Би-2" было очень много лжи, антироссийских выпадов, считает дипломат. Одной из причин происходящего, по словам Захаровой, является и намерение России организовать для россиян возможность проголосовать на выборах президента РФ во всех странах.

"Возможно, это было связано с тем, чтобы завести людей, которые находятся за рубежом, наших соотечественников, создать негативный образ наших посольств, дипломатов", - добавила она.

Захарова также напомнила, как и первые контакты России с ХАМАС, посвященных теме заложников, "были представлены в диком свете".

"Мы же вопросы с заложниками пытаемся решить, причем не делим их ни по национальности, ни по гражданской принадлежности", - подчеркнула официальный представитель МИД.

О ситуации с "Би-2"

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после выступления на Пхукете, концерт они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Паттайе 22 января и на Пхукете 24 января. Суд Пхукета 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации.

По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Егора Бортника (Лева "Би-2", внесен в реестр иноагентов) и Александра Умана (Шура "Би-2"). Как ранее сообщила пресс-служба израильского МИД, шесть членов "Би-2" 31 января были освобождены и вылетели в Израиль. Еще один член группы прибыл в Израиль утром того же дня.