Россия сообщила МАГАТЭ о минах в районе Запорожской АЭС

Россия проинформировала МАГАТЭ, для чего установлены минные заграждения в районе Запорожской АЭС. Об этом говорится в ноте постпредства РФ при международных организациях в Вене, передает ТАСС.

Дипломаты отметили, что минные заграждения находятся между внешним и внутренним периметрами ЗАЭС. Они не несут угрозу персоналу станции и экспертам МАГАТЭ. Это закрытая буферная зона, доступ в которую ограничен.

«Нахождение в ней мин обусловлено необходимостью сдерживать потенциальных украинских диверсантов», - сказано в сообщении диппредставительства.

В ноте подчеркивается, что установка мин для защиты АЭС является допустимой практикой. Она не противоречит рекомендациям МАГАТЭ. Минирование может применяться даже когда ядерный объект не находится в зоне вооруженного конфликта.