Россия запросила заседание СБ ООН после ударов США по Сирии и Ираку
Россия запросила на понедельник, 5 февраля, срочное заседание Совбеза ООН в связи с массированной атакой ВВС США на объекты военной инфраструктуры в Ираке и Сирии, рассказал в Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
В субботу, 3 февраля, в Пентагоне сообщили о нанесении ударов по военным объектам в Ираке и Сирии. В ведомстве отметили, что в атаке, предпринятой в ответ на удар по базе коалиции в Иордании, участвовали в том числе дальние бомбардировщики.
«Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», — уточнил Полянский.
Дипломат заметил, что заседание назначено на 16:00 по Нью-Йорку (00:00 мск) 5 февраля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что удары авиации США и Великобритании по территории Ирака и Сирии в очередной раз показали миру агрессивную сущность политики Вашингтона на Ближнем Востоке.