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Россия запросила заседание СБ ООН после ударов США по Сирии и Ираку

Россия запросила на понедельник, 5 февраля, срочное заседание Совбеза ООН в связи с массированной атакой ВВС США на объекты военной инфраструктуры в Ираке и Сирии, рассказал в Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Россия запросила заседание СБ ООН после ударов США по Сирии и Ираку
© РИА Новости

В субботу, 3 февраля, в Пентагоне сообщили о нанесении ударов по военным объектам в Ираке и Сирии. В ведомстве отметили, что в атаке, предпринятой в ответ на удар по базе коалиции в Иордании, участвовали в том числе дальние бомбардировщики.

«Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», — уточнил Полянский.

Дипломат заметил, что заседание назначено на 16:00 по Нью-Йорку (00:00 мск) 5 февраля.

Захарова: Британия ответит за свое участие в ударах США по Ираку и Сирии

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что удары авиации США и Великобритании по территории Ирака и Сирии в очередной раз показали миру агрессивную сущность политики Вашингтона на Ближнем Востоке.

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