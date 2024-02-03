МИД РФ: Россия добивается рассмотрения ударов США по Ираку и Сирии в СБ ООН
Россия осуждает атаку США Ираку и Сирии и добивается срочного рассмотрения ситуации на Ближнем Востоке в Совбезе ООН. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств, - говорится в сообщении российского представителя внешнеполитического ведомства. - Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН".
Дипломат подчеркнула, что цель повторяющихся в последнее время авиаударов Вашингтона - дальнейшее разжигание конфликта в регионе.
Напомним, в ночь на 3 февраля ВС США нанесли серию авиаударов по более чем 85 целям, принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. В Пентагоне заявили, что атака стала ответом на нападение на американских военных в Иордании 27 января.