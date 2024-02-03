Россия добивается рассмотрения ударов США по Ираку и Сирии в СБ ООН

Напомним, в ночь на 3 февраля ВС США нанесли серию авиаударов по более чем 85 целям, принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. В Пентагоне заявили, что атака стала ответом на нападение на американских военных в Иордании 27 января.